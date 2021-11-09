Стоимость биткойна впервые превысила $68 тысяч
МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Биткойн в ходе торговой сессии вырос на 4,69% и достиг отметки в $68,230 тыс (на 06:44 мск), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
Таким образом, цена криптовалюты вновь обновила исторический максимум.
По данным на 06:50 мск, биткойн ускорил рост до 4,82% и находился на уровне $68,354 тыс.
Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.
Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 г. ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже «добыта».
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