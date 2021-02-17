Стоимость биткойна впервые превысила $50 тысяч

МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Биткойн в ходе торговой сессии рос на 5,65% и в пике достигал $50,645 тыс. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 15:32 мск, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Таким образом, цена криптовалюты обновила исторический максимум.

По данным на 15:46 мск, биткойн замедлил рост до 3,4% и находился на уровне $49,565 тысячи.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже «добыта».