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    23:17, 09 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Стоимость биткойна опустилась ниже $17 тыс. впервые с 2020 года

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    МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Биткойн в ходе торговой сессии снижался на 12,16%, до $16,997 тыс. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk на 18:46 мск, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    По данным на 19:03 мск, курс биткойна замедлил снижение и находился на уровне $17,15 тыс. (-12,22%).

    В последний раз его стоимость опускалась ниже $17 тыс. в ноябре 2020 года.

    Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

    Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже «добыта».

    С конца 2020 года капитализация биткоина снизилась до уровня ниже $425 млрд, а общая капитализация криптовалют впервые с февраля прошлого года упала до отметки ниже 1 трлн долларов.

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