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    13:37, 11 Март 2021 | GMT +6

    Стоимость бензина не должна быть значительно ниже или выше цен в сопредельных государствах - Асет Магауов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Факторы, влияющие на колебания цен на ГСМ, назвал вице-министр энергетики РК Асет Магауов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Вице-министр отметил, что цены на внутреннем рынке нефтепродуктов не регулируются (государственное регулирование цен отменено: с 2015 года на бензин; с 2016 года на дизельное топливо) и определяются рынком на основе спроса и предложений.

    В Казахстане существует несколько факторов, которые влияют на колебания цен на ГСМ: ценообразование на рынках сопредельных государств и Казахстана, а также неконтролируемый переток в областях, граничащих с соседними странами.

    «Вышеуказанные обстоятельства требуют постоянного поиска ценового «равновесия» на нефтепродукты. Другими словами, цена на бензин в Республике Казахстан не должна быть значительно ниже или значительно выше цен в сопредельных государствах. В случае низких цен на внутреннем рынке возникает угроза дефицита в связи с перетоками отечественного продукта на рынки сопредельных государств, а в случае высоких цен – возможен профицит импортного бензина и как следствие, затоваривание казахстанских складов отечественным топливом и последующее снижение объемов переработки на НПЗ РК», - пояснил Асет Магауов.


    Теги:
    Правительство Нефть/газ Правительство РК Энергетика Экономика
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