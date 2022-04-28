Стоимость автомобилей в Казахстане ниже по сравнению с другими странами - мнение АКАБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стоимость транспортных средств в Казахстане намного дешевле, чем в других странах. Об этом заявила вице-президент Ассоциации казахстанского автобизнеса Анар Макашева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Стоимость транспортных средств в Казахстане намного дешевле по отношению к другим рынкам. Да, есть рынки какие-то в мире, где определенные модели стоят дешевле, чем в Казахстане. Но обязательно нужно сравнивать автомобили одинаковой модели, опции и комплектации. Вот тогда видно, что стоимость у производителей и у официальных представителей изготовителя не совсем различается», - сказала Анар Макашева, отвечая на вопрос журналистов на брифинге в СЦК.

Спикер также добавила, что есть различия в ценах на автомобили в странах в зависимости от налогообложения и технического регулирования.

Ранее сообщалось, что в среднем по Казахстану уровень местного содержания автопрома составляет 33%, а по некоторым моделям доходит до 50%.

«Существует утвержденная методика по определению доли местного содержания, которая рассчитывается не только за счет компонентной базы, но также из добавленной стоимости, которая существует в Казахстане, заработной платы рабочих и других услуг, направленных на изготовление автомобиля. Что касается локализации, то она достигается за счет освоенных технологий и других процессов, в том числе сварки, окраски и сборки. Мелкоузловая сборка состоит из 1 тыс. операций. Сегодня мы переходим на новый этап, когда имеются дополнительные обязательства по развитию производства компонентов», - пояснил заместитель председателя Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Олжас Сапарбеков.