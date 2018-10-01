Стоилов объявил стартовый состав на выездной матч Латвия - Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главный тренер сборной Казахстана Станимир Стоилов объявил стартовый состав на выездной матч Лиги Наций УЕФА против сборной Латвии, сообщает СИА «SPORTINFORM» со ссылкой на сайт КФФ.

Болгарский специалист решил опереться на игроков «Кайрата» и «Астаны». Причем, представителей чемпиона страны в стартовом составе абсолютное большинство - 8 человек. В резерве также хватает футболистов двух ведущих клубов.

Стоит отметить, что единственный легионер сборной Казахстана Еркебулан Сейдахмет также остался в запасе.

Стартовый состав нашей команды выглядит следующим образом:

Ненад Эрич (В) - Абзал Бейсебеков, Евгений Постников, Сергей Малый, Дмитрий Шомко, Георгий Жуков, Бауыржан Исламхан, Исламбек Куат, Бактиер Зайнутдинов, Роман Муртазаев, Алексей Щеткин.

Резерв: Владимир Плотников (В), Дмитро Непогодов (В) - Юрий Логвиненко, Нуралы Алип, Гафуржан Суюмбаев, Александр Соколенко, Ян Вороговский, Магамед Парагульгов, Думан Нарзилдаев, Максим Федин, Бауыржан Турысбек, Еркебулан Сейдахмет.

Напомним, матч Латвия - Казахстан состоится сегодня в Риге. Начало встречи в 22:00 по столичному времени. Прямую трансляцию покажет телеканал «QazSport».