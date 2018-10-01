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Стоилов назвал состав Казахстана на матч с Андоррой

16 Октября 2018 14:25 118
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Стоилов назвал состав Казахстана на матч с Андоррой

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главный тренер сборной Казахстана Станимир Стоилов объявил стартовый состав на матч Лиги наций УЕФА против сборной Андорры, сообщает СИА «SPORTINFORM» со ссылкой на КФФ.

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С первых минут в составе сборной Казахстана на поле выйдут:

Ненад Эрич (В) - Гафуржан Суюмбаев, Евгений Постников, Юрий Логвиненко, Абзал Бейсебеков, Георгий Жуков, Бауыржан Исламхан, Серикжан Мужиков, Бактиер Зайнутдинов, Еркебулан Сейдахмет, Бауыржан Турысбек.

Резерв: Владимир Плотников (В), Дмитро Непогодов (В) - Сергей Малый, Нуралы Алип, Дмитрий Шомко, Александр Соколенко, Ян Вороговский, Магамед Парагульгов, Думан Нарзилдаев, Максим Федин, Роман Муртазаев, Алексей Щеткин.

Напомним, матч Лиги наций Казахстан-Андорра состоится сегодня, 16 октября, на стадионе «Астана Арена». Начало встречи в 20:00 по столичному времени.

 

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Ключевые слова: Спорт,
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