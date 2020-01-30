Сто социальных киосков с продуктами по сниженным ценам появятся в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Сто социальных киосков с продовольственными товарами по сниженным ценам появятся в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе акима Жамбылской области, на состоявшемся в областном акимате совещании глава региона Аскар Мырзахметов поставил задачи скорейшего решения вопросов о социальных киосках и строительстве оптово-распределительных центров.

«В ходе обсуждения председатель правления социально-предпринимательской корпорации «Тараз» Нуркен Шарбиев рассказал о ходе работ по открытию в областном центре 100 социальных киосков. Аким области поручил ускорить темпы и по возможности все объекты ввести в строй уже в текущем году», - рассказали в пресс-службе акима области.

Киоски создаются в первую очередь для удовлетворения потребностей населения, в особенности малообеспеченного, поэтому необходимо установить жесткий контроль за ценами на реализуемые здесь продовольственные товары, подчеркнул Аскар Мырзахметов. И поручил ответственным лицам наладить системную работу оптово-распределительных центров, которые имеют немаловажное значение в решении проблемы стабилизации цен.

В регионе принимаются меры для стабилизации цен на продовольственные товары. Строятся оптово-распределительные центры (ОРЦ) для поддержки местных производителей овощей и фруктов, снижения числа посредников между производителем и потребителем. Первый такой центр планировалось открыть близ рынка «Ауыл Береке», второй центр - вдоль трассы Тараз - Алматы.

Отметим, что миссия АО «НК «СПК «Тараз» заключается в cодействии экономическому развитию Жамбылской области путем консолидации государственных и частных ресурсов, поддержке и стимулировании социального развития региона, исполнении роли проводника региональной государственной экономической политики.