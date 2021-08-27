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СТО сгорела в Атырау

27 Августа 2021 19:06
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СТО сгорела в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау сгорела станция техобслуживания автомобилей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В сall-центр поступило сообщение о том, что горит здание станции технического обслуживания автомобилей на улице Кожакаева. По прибытии на место вызова пожарных подразделений было установлено, что открытым огнём горит СТО площадью 150 квадратных метров. В результате пожара металлическая конструкция станции была полностью уничтожена огнем. Во время пожара внутри СТО автомашин не было. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. В тушении было задействовано 2 единицы техники и 11 сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, 2 единицы техники и 5 сотрудников дежурной следственно-оперативной группы», - сообщили в ДЧС Атырауской области.


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#Атырауская область   #Происшествия  
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Автор:

Виктор Сутягин

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