СТО сгорела в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау сгорела станция техобслуживания автомобилей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В сall-центр поступило сообщение о том, что горит здание станции технического обслуживания автомобилей на улице Кожакаева. По прибытии на место вызова пожарных подразделений было установлено, что открытым огнём горит СТО площадью 150 квадратных метров. В результате пожара металлическая конструкция станции была полностью уничтожена огнем. Во время пожара внутри СТО автомашин не было. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. В тушении было задействовано 2 единицы техники и 11 сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, 2 единицы техники и 5 сотрудников дежурной следственно-оперативной группы», - сообщили в ДЧС Атырауской области.