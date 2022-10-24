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    09:44, 24 Октябрь 2022 | GMT +6

    Сто одиноких пенсионеров смогут бесплатно получить лечение в санатории Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сто одиноких пенсионеров смогут бесплатно получить лечение в санатории в Атырау. В преддверии Дня Республики был подписан трехсторонний меморандум между областным управлением координации занятости и социальных программ, одной из работающих в регионе компаний и санаторием в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На основании договора областное управление координации занятости и социальных программ сформирует список из 100 человек, нуждающихся в лечении. Путевки в местный санаторий будут предоставлены одиноким и проживающим в неблагополучных семьях престарелым людям и ветеранам. Как показывает практика, в большинстве случаев из-за состояния здоровья пожилые люди отказываются от лечения в санаториях и профилакториях», - рассказал руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Азамат Мамбетов.

    В рамках бесплатной путевки пожилые люди получат консультации медиков, необходимое лечение. По мере необходимости пройдут курс грязелечения и парафинотерапии. В санатории есть минеральные ванны, курсы физиотерапии, лечебного массажа, есть соляная комната для страдающих заболеваниями органов дыхания.


    Теги:
    Акимат Общество Атырауская область Здравоохранение Социальная поддержка Атырау
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