Сто лет исполняется жамбылской областной газете «Aq jol»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Столетний юбилей готовится отпраздновать в этом году одно из старейших печатных изданий Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эта информация прозвучала на встрече акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева с представителями местных и республиканских средств массовой информации.

Глава региона отметил, что в Жамбылской области на сегодняшний день насчитывается 84 местных и республиканских СМИ - газеты, журналы, информационные порталы, телевизионные каналы.

В этом году газете «Aq jol», одному из старейших изданий Казахстана, исполнится 100 лет. В честь юбилея планируется провести ряд масштабных мероприятий.

«Более ста лет газета «Aq jol» неустанно ведет летопись нашего края. В стране не так много газет, которые могут похвастаться такой богатой историей», - подчеркнул аким области.

При проведении мероприятий обязательно надо учитывать мнение ветеранов журналистики. Также важно наладить связь с коллегами из других регионов, других стран, отметил глава региона.

«СМИ играют неоценимую роль в пропаганде нашей истории и культуры, общенациональных ценностей, укреплении независимости страны, единства», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Отметим, что в 2019 году столетний юбилей отметило старейшее в жамбылском регионе печатное издание - областная газета «Знамя труда». За свою долгую историю издание сменило 11 названий. С августа 1919 года газета выходила под разными названиями - «Аулиеатинский вестник», «Беднота», «Дехканин», «За пятилетку», «Коммунист», а незадолго до обретения своего нынешнего названия газета именовалась «Джамбул». Первого мая 1963 года областная газета, учредителем которой является акимат Жамбылской области, вышла под сохранившимся по сей день названием «Знамя труда». Газета хранит на своих страницах историю не одного поколения жамбылцев. За прошедшие годы здесь создана яркая летопись истории родного края и республики. Всё, чем жили страна и Жамбылская область, нашло отражение на газетных страницах.