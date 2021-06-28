Сто часов общественных работ за уголовный проступок получил житель ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В ВКО мужчине назначили 100 часов обязательных общественных работ за уголовный проступок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Уланском районе Восточно-Казахстанской области мужчина сорвал возле своего дома дикорастущую коноплю. На судебном заседании было установлено, что житель Уланского района высушил марихуану и стал незаконно хранить без цели сбыта в картонной коробке под полом в хозяйственной постройке и на чердаке веранды своего дома.

Уланский районный суд ВКО вынес обвинительный приговор в отношении 38-летнего мужчины за совершение уголовного проступка по статье 296 части 2 УК РК.

«Суд назначил ему 100 часов обязательных работ. Он поставлен на учет службы пробации. Теперь мужчина на протяжении месяца будет работать разнорабочим в одном из организаций по благоустройству населенного пункта», – рассказал начальник службы пробации Уланского района Жанболат Кенесханов.