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    09:38, 28 Июнь 2021 | GMT +6

    Сто часов общественных работ за уголовный проступок получил житель ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В ВКО мужчине назначили 100 часов обязательных общественных работ за уголовный проступок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Уланском районе Восточно-Казахстанской области мужчина сорвал возле своего дома дикорастущую коноплю. На судебном заседании было установлено, что житель Уланского района высушил марихуану и стал незаконно хранить без цели сбыта в картонной коробке под полом в хозяйственной постройке и на чердаке веранды своего дома.

    Уланский районный суд ВКО вынес обвинительный приговор в отношении 38-летнего мужчины за совершение уголовного проступка по статье 296 части 2 УК РК.

    «Суд назначил ему 100 часов обязательных работ. Он поставлен на учет службы пробации. Теперь мужчина на протяжении месяца будет работать разнорабочим в одном из организаций по благоустройству населенного пункта», – рассказал начальник службы пробации Уланского района Жанболат Кенесханов.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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