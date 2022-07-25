Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Сто атырауских выпускников получат медицинские профессии по грантам
25 Июля 2022 21:51

Сто атырауских выпускников получат медицинские профессии по грантам

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сто атырауских выпускников получат медицинские профессии по грантам. Об этом сообщил руководитель управления здравоохранения Атырауской области Асхан Байдувалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Государство оказывает всестороннюю поддержку медицинским работникам и уделяет большое внимание развитию здравоохранения. В настоящее время проблема устранения в регионе дефицита медицинских кадров решается по нескольким направлениям. Казахский национальный медицинский университет имени Асфендиярова выделил для атырауских выпускников 30 грантов на фармацевтический факультет. Это хорошая возможность для выпускников школ получить востребованную профессию. В Атырауском областном высшем медицинском колледже также ежегодно выделяется более 70 грантов со стороны областной администрации», - сообщил Асхан Байдувалиев.

В регионе также планомерно проводится работа по повышению квалификации врачей, медицинских сестер, медицинских работников.

«Согласно плану, акушеры-гинекологи, анестезиаторы-реаниматологи, неонатологи, детские хирурги, онкологи будут совершенствовать знания в областных медицинских организациях, национальных научно-исследовательских институтах в Израиле и Германии», - проинформировал А. Байдувалиев.


Автор:
Корреспондент
Читайте также
Наркотики продавали из окна автомобиля в Атырау
Поставку дополнительных доз вакцин от КВИ ожидают в Алматинской и Жетысуской областях
Около 80 тыс. абитуриентов участвуют в конкурсе образовательных грантов
Премии до 4,5 млн тенге получат казахстанские школьники за медали на олимпиадах
Стадо овец сбил водитель в Атырауской области
Эпидситуация в Алматинской и Жетысуской областях продолжает ухудшаться
Стартовал прием заявлений для участия в августовском ЕНТ
Медсестра в ЗКО пожаловалась на незаконную выдачу паспорта вакцинации
Популярное
1 Президент Казахстана совершил умру
2 Пятнадцатый президент Индии приняла присягу
3 Женский спецназ впервые привлекли для задержания подозреваемой в Акмолинской области
4 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане и Алматы
5 Более 80 медобъектов построят в Жамбылской области

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Контролировать, что смотрят дети, должны их родители
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив