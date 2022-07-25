25 Июля 2022 21:51

Сто атырауских выпускников получат медицинские профессии по грантам

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сто атырауских выпускников получат медицинские профессии по грантам. Об этом сообщил руководитель управления здравоохранения Атырауской области Асхан Байдувалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Государство оказывает всестороннюю поддержку медицинским работникам и уделяет большое внимание развитию здравоохранения. В настоящее время проблема устранения в регионе дефицита медицинских кадров решается по нескольким направлениям. Казахский национальный медицинский университет имени Асфендиярова выделил для атырауских выпускников 30 грантов на фармацевтический факультет. Это хорошая возможность для выпускников школ получить востребованную профессию. В Атырауском областном высшем медицинском колледже также ежегодно выделяется более 70 грантов со стороны областной администрации», - сообщил Асхан Байдувалиев.

В регионе также планомерно проводится работа по повышению квалификации врачей, медицинских сестер, медицинских работников.

«Согласно плану, акушеры-гинекологи, анестезиаторы-реаниматологи, неонатологи, детские хирурги, онкологи будут совершенствовать знания в областных медицинских организациях, национальных научно-исследовательских институтах в Израиле и Германии», - проинформировал А. Байдувалиев.