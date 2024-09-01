РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:16, 01 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Стипендию повысили казахстанским студентам, магистрантам и докторантам

    Студенты студенттер лекция аудитория
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    С 1 сентября стипендию повысили стипендии студентам, магистрантам и докторантам в Казахстане,  передает агентство Kazinform.

    Премьер-министр РК Олжас Бектенов подписал соответствующее постановление Правительства 1 июля.

    Для студентов колледжей стипендия повышается на 50% и составит по рабочим профессиям – 43 574 тенге, для специалистов среднего звена – 41 896 тенге.

    Увеличение стипендии студентов бакалавриата составит 20% до 47 135 тенге, а обучающихся на педагогических и медицинских направлениях – до 75 600 тенге.

    Обучающимся в интернатуре стипендия будет выплачиваться в размере 85 376 тенге, а в резидентуре – 123 122 тенге.

    Магистрантам и докторантам стипендию увеличат на 15%: 107 061 тенге и 240 000 тенге соответственно.

    1 сентября 2025 года также будет повышена стипендия студентам бакалавриата на 20%, магистрантам и докторантам – на 15%.

    В целом по поручению Главы государства с 2020 года ведется планомерная работа по повышению стипендий. В результате к 2025 году стипендия студентов вузов и колледжей будет повышена в два раза, магистрантам и докторантам – в 1,75 раза.

    Теги:
    Правительство Образование Миннауки и высшего образования РК Студенты Стипендии Премьер-министр РК
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    telegram