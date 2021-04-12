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Стипендию докторантов  планируют поднять до 260 тысяч тенге в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
12 Апреля 2021, 13:42
Стипендию докторантов  планируют поднять до 260 тысяч тенге в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стипендия докторантов к 2025 году составит 260 тысяч тенге. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На 80% увеличился размер стипендии для докторантов PhD (до 150 тысяч тенге). В дальнейшем, согласно программе партии «Нур Отан», стипендия докторантов будет увеличиваться ежегодно на 15% и к 2025 году составит 260 тысяч тенге», - написал Асхат Аймагамбетов на своей странице в сети Facebook.

Министр подчеркнул, что важно повышать прозрачность при поступлении в магистратуру и докторантуру.

«Поэтому мы летом прошлого года впервые внедрили электронный формат экзаменов в магистратуре. С этого года в таком же формате пройдут вступительные экзамены в докторантуру», - сообщил Асхат Аймагамбетов.

Глава МОН добавил, что как результат тесного взаимодействия с научным сообществом в Правила работы диссертационных советов внесены изменения, расширены возможности для наших докторантов при защите их диссертаций.

Изменения также коснулись и правил формирования перечня научных журналов. С текущего года начнется реализацию проекта по поддержке сильных научных журналов.

В соответствии с новыми поправками в Закон «О науке» ежегодно будут выделяться 50 премий для лучших научных работников. По аналогии с конкурсом «Лучший преподаватель вуза» они будут получать премию в размере более 5 млн тенге.


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