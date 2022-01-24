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Стипендия казахстанских студентов повысится в 2022 году

24 Января 2022 15:50
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Стипендия казахстанских студентов повысится в 2022 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 сентября 2022 года по поручению Главы государства стипендия студентов казахстанских вузов повысится на 20%, магистрантов и докторантов – на 15%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Республики Казахстан.

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Ранее в сентябре 2021 года размер стипендии бакалавров уже повысился на 20%, магистрантов и докторантов – на 15%. Таким образом, с сентября 2021 года стипендия студентов составила 31 423 тенге, магистрантов – 76 950 тенге, докторантов – 172 500 тенге.

«С сентября этого года стипендия наших студентов вновь возрастет на 20%. К примеру, студенты, обучающиеся по педагогическому направлению подготовки, начнут получать более 58 тысяч тенге, по другим направлениям – 37 тысяч тенге. Стипендия магистрантов увеличится до 86 987 тенге, докторантов – до 195 000 тенге», – сообщил директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев.

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#Образование   #Вузы   #Общество   #МОН  
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