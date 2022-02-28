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Стипендия для студентов медицинских специальностей увеличилась на 30%

28 Февраля 2022 16:31
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Стипендия для студентов медицинских специальностей увеличилась на 30%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Стипендия для студентов медицинских специальностей увеличилась на 30%. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Запланировано довести заработную плату медицинских работников до уровня в два раза выше средней по экономике. Предусмотрено в текущем году зарплату врачей увеличить на 30%, средних медицинских специалистов на 20%», – сказала А. Гиният.

По ее словам, в системе здравоохранения действуют 91 медицинский колледж, 16 вузов и 14 национальных центров, научно-исследовательских институтов.

Министр также сообщила, что, в среднем, стипендия студентов медицинских специальностей выросла на 30%, а размеры грантов на 43%. Увеличено количество грантов по особо дефицитным специальностям. Начиная с этого года, внедряется система непрерывного интегрированного образования по медицинским, педиатрическим и стоматологическим специальностям.

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#Образование   #Вузы   #Минздрав РК   #Здравоохранение  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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