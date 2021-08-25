+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: °С
Алматы: °С
USD 426 EUR 499.44
RUB 5.75 CNY 65.7
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Стипендия «Болашак»: сохранена квота для претендентов из сельской местности

25 Августа 2021 12:00
Поделиться:
Стипендия «Болашак»: сохранена квота для претендентов из сельской местности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Квота для казахстанцев, проживающих в сельской местности, по международной программе «Болашак» сохраняется. Сельская молодежь может принять участие в конкурсном отборе на присуждение международной стипендии «Болашак» по льготным условиям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АО «Центр международных программ».

Новости по теме
В Костанайской области запущены новые образовательные проекты
Более 20 тысяч детей примут столичные школы в сентябре Как будут назначать директоров школ, разъяснил Асхат Аймагамбетов В Атырау 150 выпускников получили гранты акима области

Согласно правилам на международную стипендию по квоте могут претендовать кандидаты, проживающие на селе последние три года. Также они должны работать в сельской местности последние два года.

«Кроме того, необходимо, чтобы GPA - средний балл диплома претендентов по сельской квоте был не менее 2,67 из 4.00. Также обязательно наличие сертификата о сдаче экзаменов по государственному языку с результатом не менее уровня В1, по иностранному языку с результатом IELTS, как минимум 6.0 из 9.0, TOEFL: PBT 500 из 677, IBT 60-78 из 120. Претенденты могут выбрать специальности, родственные специальности по диплому бакалавра или специалиста», - уточнила президент Центра международных программ МОН РК Айнур Карбозова.

Стипендиаты по сельской квоте могут пройти бесплатную языковую подготовку на территории Казахстана сроком до 6 месяцев. Кроме того, сельчанам не обязательно самостоятельно поступать в зарубежные вузы на момент подачи документов на «Болашак». Они могут выбрать учебное заведение, из списка вузов, рекомендуемых для обучения в рамках программы после присуждения стипендии.

С 2020 года в конкурсе на присуждение стипендии «Болашак» могут участвовать только претенденты с наличием безусловного приглашения от ведущих зарубежных вузов, за исключением кандидатов из сельских населённых пунктов.

Наряду с этим, стипендиатам, поступившим по сельской квоте, не обязательно предоставлять залоговое имущество. Достаточно иметь двух гарантов. Ими могут быть граждане РК в возрасте до 50 лет, которые имеют постоянный заработок в течение последних 12 месяцев.

«Выпускникам, которые едут работать в регионы, сокращен срок трудовой отработки. Им необходимо отработать 3 года, вместо 5 лет. Мы надеемся, что эта мера позволит увеличить долю болашаковцев, которые поедут в регионы и будут работать на селе», - отметила Айнур Карбозова.

Отметим, с 2020 года процесс приема документов и конкурсного отбора полностью автоматизирован. Это обеспечило прозрачность и открытость конкурсного отбора. Претенденты подают заявки через портал государственных услуг eGov и проходят все этапы отбора онлайн, не выезжая из региона.

Напомним, в этом году прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашак» стартовал 4 мая и продлится до 28 октября.

В 2021 году для обучения по программе «Болашак» выделено 1055 стипендий. Из них 555 стипендий распределены по программам магистратуры, резидентуры и докторантуры. 500 стипендий присуждаются по новой категории стажировок «Ученые». Данная категория утверждена по поручению Главы государства с целью предоставления возможности ученым стажировки в ведущих научных центрах мира.

По условиям программы «Болашак», государство оплачивает студентам расходы на обучение, перелет в оба конца, а также визовые сборы, медицинскую страховку, ежемесячную стипендию и пособие на приобретение учебных материалов. Размер стипендии варьируется от города и уровня жизни в той или иной стране. К примеру, в Нью-Йорке и Лондоне ежемесячная стипендия составляет более 2 тыс. долларов США.


Подписывайтесь на наш канал:

#Образование   #Вузы   #Болашак   #МОН  
Поделиться:
Новости по теме
В Костанайской области запущены новые образовательные проекты
Более 20 тысяч детей примут столичные школы в сентябре
Как будут назначать директоров школ, разъяснил Асхат Аймагамбетов
В Атырау 150 выпускников получили гранты акима области
Популярное
1 Какой документ освобождает от вакцинации против коронавируса
2 Токтар Аубакиров госпитализирован с коронавирусом
3 Какие показания к медотводу существуют при вакцинации против COVID-19
4 Какие регионы лидируют по количеству людей с медотводами
5 Манипуляция: ПЦР-тесты бесполезны для определения вируса SARS-CoV-2
6 Двадцать нарушений карантина выявили в ресторанах и кафе за сутки в Алматы
Читайте также
Как будут назначать директоров школ, разъяснил Асхат Аймагамбетов
Ушел из жизни ученый-математик Ораз Сатыбалдиев
Какой документ освобождает от вакцинации против коронавируса
Токтар Аубакиров госпитализирован с коронавирусом
Какие показания к медотводу существуют при вакцинации против COVID-19
Какие регионы лидируют по количеству людей с медотводами
Манипуляция: ПЦР-тесты бесполезны для определения вируса SARS-CoV-2
Двадцать нарушений карантина выявили в ресторанах и кафе за сутки в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив