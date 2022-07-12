Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Стипендия «Болашак» присуждена 199 казахстанцам для обучения в магистратуре и докторантуре
12 Июля 2022 21:19

Стипендия «Болашак» присуждена 199 казахстанцам для обучения в магистратуре и докторантуре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Государственного советника Республики Казахстан Ерлана Карина состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Решением Комиссии международная стипендия «Болашак» присуждена 199 казахстанцам, которые пройдут обучение в магистратуре и докторантуре.

В соответствии с поручением Президента Касым-Жомарта Токаева по переориентированию программы «Болашак» изменено соотношение в сторону инженерно-технических специальностей. Если в прошлом году на инженерно-технические специальности было выделено 36% стипендий, то в этом году уже 60%.

Кроме того, в целях обеспечения доступности и повышения интереса претендентов на академические программы медицинского направления Республиканская комиссия приняла решение выделить отдельную категорию для академического обучения медицинских работников.

В целом, в этом году для обучения по магистратуре и резидентуре выделено 385 стипендий, по программам докторантуры – 60 стипендий. До конца текущего года состоятся еще два заседания Республиканской комиссии. Прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашак» проводится с 30 мая до 14 октября текущего года. Прием документов для прохождения стажировки начнется 5 сентября и продлится до 14 октября 2022 года.

По итогам заседания Ерлан Карин дал ряд конкретных поручений.


Новости по теме
Военные вузы Казахстана приступают к отбору курсантов
Когда закончится проверка результатов ЕНТ
Привлечение абитуриентов в колледжи раскритиковал министр просвещения РК
Читайте также
Военные вузы Казахстана приступают к отбору курсантов
Более 2 млрд тенге потратят на ремонт школ в СКО
Когда закончится проверка результатов ЕНТ
Привлечение абитуриентов в колледжи раскритиковал министр просвещения РК
Более 128 тыс. абитуриентов примут в колледжи по госзаказу в этом году
Более 300 заведующих детсадов и более 350 директоров школ заменят в Казахстане
Как проходит прием документов в колледжи Акмолинской области
Мажилисмены взяли на контроль ремонт школы в Аксу
Популярное
1 Елена Рыбакина прилетела в Нур-Султан
2 Кто представит Казахстан на «Славянском базаре»
3 Повышенный уровень пыли, диоксида азота и сероводорода в воздухе зафиксировали в Таразе
4 Рабочая группа выясняет причины выбросов на химзаводе в Таразе
5 Едкий дым окутал Тараз - причины выбросов выясняют на химзаводе

Лента новостей

Архив