НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Государственного секретаря Республики Казахстан Крымбека Кушербаева состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Решением Комиссии международная стипендия «Болашак» присуждена 196 казахстанцам, которые пройдут обучение по магистратуре, докторантуре, резидентуре, а также будут направлены на стажировки в ведущие научные и производственные центры мира.

На заседании заслушан отчет министра образования и науки Асхата Аймагамбетова об исполнении протокольных поручений Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, а также рассмотрен ряд вопросов, касающихся реализации международной стипендии «Болашак».

Всего в 2021 году для обучения по программе «Болашак» выделено 1055 стипендий. Из них 555 стипендий распределены по программам магистратуры, резидентуры, докторантуры, стажировки. Еще 500 стипендий выделено по новой категории стажировок «Ученые». Данная категория утверждена в соответствии с поручением Президента Касым-Жомарта Токаева с целью обеспечения стажировки в ведущих научных центрах мира 500 ученых ежегодно.

Прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашак» ведется с 4 мая и продлится до 28 октября текущего года.

По итогам заседания Крымбек Кушербаев дал ряд конкретных поручений.