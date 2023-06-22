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Стипендия «Болашак» присуждена 182 казахстанцам

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
22 Июня 2023, 18:01
Стипендия «Болашак» присуждена 182 казахстанцам Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под председательством Государственного советника Ерлана Карина состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Решением указанной комиссии стипендия «Болашак» присуждена 182 казахстанцам. Из них 149 человек пройдут обучение в магистратуре, 7 человек в докторантуре, а также 26 человек будут направлены на стажировки в ведущие вузы и производственные центры мира.

При этом, 62% стипендиатов пройдут обучение по естественно-техническому блоку, оставшиеся 38% стипендиатов пройдут обучение по общественно-гуманитарному блоку.

Также члены Комиссии рассмотрели вопрос о присуждении грантов ученым для прохождения стажировок в ведущих научных центрах мира. Решением комиссии гранты присуждены 328 казахстанцам.

Необходимо отметить, что прием документов для получения стипендии «Болашак» будет продолжен до середины сентября текущего года. Прием заявок для участия в конкурсном отборе по программе научных стажировок будет продолжен до середины октября 2023 года.

По итогам заседания Государственный советник дал ряд конкретных поручений.


Образование   Болашак   Ерлан Карин   Актау  
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