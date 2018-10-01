Стипендии на 9 млн тенге недоплатили студентам в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Многочисленные нарушения в сфере образования выявили прокуроры в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нарушения законности были выявлены в ходе проведенной по поручению Генерального прокурора проверки деятельности вузов и колледжей на предмет эффективного использования бюджетных средств, выделенных в рамках государственного образовательного заказа. Практически во всех учреждениях образования, а это два вуза и 15 колледжей, установлены факты неэффективного использования бюджетных средств, ущемление социальных гарантий студентов, оставшихся без попечения родителей и инвалидов. Несоответствие учебных помещений требованиям законодательства», - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По ее информации, мерами прокурорского реагирования в государственный бюджет возмещено свыше 146 млн. тенге. Более 9 млн. тенге выплатят вузы 108 студентам, оставшимся без попечения родителей, и инвалидам, которым в период с 2016 по 2018 годы в нарушение законодательства не представлялась повышенная стипендия. По акту надзора с одного из колледжей в доход государства взыскано более 64 млн. тенге, необоснованно полученных в результате подписания двойного акта выполненных работ по двум договорам с Министерством образования и науки за обучение одних и тех же студентов.

«Всего по результатам проверки прокуратурой зарегистрировано 12 материалов, из них 7 по фактам подделки дипломов, 2 - по признакам хищения бюджетных средств и мошенничества. К административной ответственности привлечено 2 человека, к дисциплинарной - 42», - сообщает пресс-служба прокуратуры Атырауской области