Стипендии казахстанских студентов будут поступать напрямую на их карточные счета

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Стипендии студентов, магистрантов и докторантов будут поступать напрямую на карточные счета. Об этом было сказано во время аппаратного совещания МОН РК. В пилотном режиме пока участвуют три вуза, к ним присоединились еще 21 вуз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

«Последние, наверное, 30 лет существовала система, когда стипендия и в целом весь государственный заказ перечислялся вузам. Далее вузы смотрели на успеваемость студентов и в зависимости от этого начисляли стипендии. Мы видим здесь много рисков, в том числе и коррупционных. На сегодняшний день три вуза уже участвуют в пилотном проекте, 21 вуз заключили договоры по этой схеме. Мы планируем завершить этот пилотный проект до июля. С июля планируем ввести эту систему», – сказала вице-министр Б. Асылова.

Функцию по выплате стипендий будет выполнять Финансовый центр. В свою очередь, вузы будут представлять информацию по успеваемости и статусу студентов (поступление, завершение, отчисление и т.д.) через соответствующую информационную систему.

Указанные данные будут сверяться Финансовым центром с государственными базами данных. После полной сверки информационная система автоматически будет производить расчет размера стипендии и формировать платежные поручения, которые в дальнейшем будут направлены в банки второго уровня для перечисления средств студентам.

Следует отметить, что аналогичный механизм адресного перечисления планируют применять и при оплате обучения за студентов-грантников.

«Грант – это целевая сумма средств, которую получает студент. Сейчас, когда эти средства перечисляются напрямую в вуз, студент не чувствует, что государство за него платит, что это его грант, и что он учится не бесплатно, а фактически, как и обучающиеся на платной основе - ежеквартально оплачивает обучение. Поэтому сейчас мы работаем над тем, чтобы деньги поступали условно на эскроу-счет самого студента. Но студент не сможет использовать эти средства ни на что, кроме как на оплату обучения в университете. По мере набора кредитов он будет перечислять вузу эту оплату через банк», – отметил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

Таким образом, новая система обеспечит прозрачность денежных средств, выделяемых ежегодно государством как на стипендии, так и на обучение в вузах, через адресное перечисление средств напрямую обучающимся.

Кроме того, положительной стороной изменения системы станет возможность бесперебойной выплаты стипендии студентам, перешедшим в другой вуз с сохранением гранта.