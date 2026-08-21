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    Стипендии докторантов вырастут вдвое в ближайшие годы в Казахстане

    Стипендии докторантов в Казахстане планируют увеличить еще в два раза в течение 3-4 лет, передает корреспондент агентства Kazinform.

    наука, ученые, опыты
    Фото: freepik.com

    Об этом сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на форуме «Проекция будущего: от осмысления результатов к новой повестке» в Астане.

    По словам министра, ранее размер стипендий докторантов уже увеличивали в два раза.

    — Сейчас стипендия докторантов составляет 252 тыс. теңге в месяц. Мы планируем в течение следующих трех-четырех лет увеличить ее еще в два раза, — сказал Саясат Нурбек.

    Министр также напомнил о запуске в Казахстане программы «Индустриальный PhD». Теперь молодые ученые смогут получить степень PhD в течение трех лет без отрыва от производства — в упрощенном формате.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют ввести надбавки к стипендии для студентов, активно занимающихся волонтерской деятельностью.

    Казахстан Образование Миннауки и высшего образования РК Саясат Нурбек Стипендии
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор