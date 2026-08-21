Стипендии докторантов вырастут вдвое в ближайшие годы в Казахстане

Стипендии докторантов в Казахстане планируют увеличить еще в два раза в течение 3-4 лет, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на форуме «Проекция будущего: от осмысления результатов к новой повестке» в Астане.

По словам министра, ранее размер стипендий докторантов уже увеличивали в два раза.

— Сейчас стипендия докторантов составляет 252 тыс. теңге в месяц. Мы планируем в течение следующих трех-четырех лет увеличить ее еще в два раза, — сказал Саясат Нурбек.

Министр также напомнил о запуске в Казахстане программы «Индустриальный PhD». Теперь молодые ученые смогут получить степень PhD в течение трех лет без отрыва от производства — в упрощенном формате.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют ввести надбавки к стипендии для студентов, активно занимающихся волонтерской деятельностью.