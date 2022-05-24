24 Мая 2022 13:44

Стипендии 133 тыс. студентов повысятся с нового учебного года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С начала нового учебного года на 20% будет повышена стипендия студентов, обучающихся на бакалавриате, а на 15% повысится стипендия магистрантов и докторантов. Об этом заявил вице-министр образования и науки РК Куаныш Ергалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 сентября 2022 года будут повышены стипендии студентов. В частности, на 20% будет повышена стипендия студентов, обучающихся на бакалавриате. Если сейчас они получают 31 423 тенге, то с нового учебного года будут получать 36 660 тенге. На 15%, то есть, от 76950 до 86 987 тенге, повысятся стипендии магистрантов. Стипендии докторантов также будут повышены на 15%. Если сейчас они получают 172 500 тенге, с нового учебного года размер их стипендии составит 195 тыс. тенге», - сказал на аппаратном совещании вице-министр образования и науки РК.

Таким образом, стипендии 133 тыс. студентов повысятся с нового учебного года.

«Впереди наших студентов ждет летняя сессия. Учебные заведения должны провести летнюю сессию по принципу академической честности. Необходимо своевременно выдать дипломы выпускникам. В соответствии с нормативными документами и учебно-методическими пособиями до 20 августа вузы должны завершить подготовку к новому учебному году», - добавил Куаныш Ергалиев.

Ранее в Министерстве образования и науки РК заявили о низкой вовлеченности работодателей в меры по трудоустройству и направлению на практику выпускников вузов.