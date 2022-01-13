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    13:41, 13 Январь 2022 | GMT +6

    Стипендиаты программы «Болашак» смогут повторно привиться вакциной, одобренной ВОЗ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Стипендиатам программы «Болашак» обеспечен доступ к вакцинам, одобренным Всемирной организацией здравоохранения. Этот вопрос по ходатайству Министерства образования и науки был рассмотрен на заседании Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

    В результате МВК разрешила вакцинацию стипендиатов вакциной, одобренной ВОЗ.

    Благодаря такому решению, обладатели стипендии «Болашак» смогут беспрепятственно заехать в страны, где доступ разрешен только при получении одобренных ВОЗ вакцин.

    Напомним, с 8 ноября 2021 года въезд в США разрешён только лицам, привитым одобренными ВОЗ вакцинами. Отметим, в этот список входят вакцины Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson&Johnson, AstraZeneca, Covishield, BIBP/Sinopharm; Sinovac. Аналогичные правила действуют также для въезда в Австралию и ряд других стран.

    «Для того, чтобы избежать срыва начала обучения стипендиатов «Болашак», ожидающих выезда на обучение или стажировку в Австралию, Канаду, Новую Зеландию, США и Японию, МОН направил МЗ письмо о рассмотрении возможности предоставления им одобренной ВОЗ вакцины. Отметим, что для въезда на территорию указанных стран требуется полная вакцинация двумя дозами одобренных ВОЗ препаратами. МВК поддержал наше предложение. В итоге разрешена вакцинация вакциной BIBP/Sinopharm», - сообщил вице-министр образования и науки РК Куаныш Ергалиев.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в мире Вакцинация Образование МОН Общество Болашак ВОЗ Минздрав РК
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