Стипендиат Fulbright Program из США ведет курсы повышения языковой квалификации в Караганде

В Карагандинском техническом университете имени Абылкаса Сагинова начал вести курсы повышения языковой квалификации Эммет Кашман, стипендиат одной из наиболее признанных и престижных программ в мире — Fulbright Program (США), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эммет Кашман является выдающимся выпускником Vassar College (Покипси, штат Нью-Йорк, США) и стипендиатом Fulbright Program.

- Его приезд предоставит студентам и преподавателям возможность получить языковое образование международного класса. В рамках работы кафедры иностранных языков, направленной на развитие языковых навыков наших студентов, г-н Кашман будет играть ключевую роль в двух различных языковых программах, - говорят в КарТУ им. Абылкаса Сагинова.

В рамках учебной программы Эммет Кашман будет вести разговорные клубы для студентов на базе кафедры иностранных языков. Эти клубы создадут благоприятную и интерактивную среду, в которой студенты смогут совершенствовать свои навыки разговорного английского языка.

Благодаря увлекательным дискуссиям, групповым занятиям и обмену культурными ценностями участники приобретут уверенность в использовании английского языка как средства эффективного общения. Также Эммет Кашман будет проводить занятия по деловому английскому языку “Business English” в рамках курса «Научно-технический перевод», проводимого кафедрой иностранных языков. Эти специализированные занятия подготовят студентов к успешной работе в международном бизнесе, вооружат их языковыми навыками и культурными знаниями, необходимыми для успешной работы на мировом рынке.