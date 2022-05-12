12 Мая 2022 23:35

Стипендиальную программу учредили для тренеров по настольному теннису

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава федерации настольного тенниса Казахстана Данияр Абулгазин учредил стипендиальную программу для тренеров страны, передает МИА «КАзинформ» со ссылкой на olympic.kz.

Ежемесячные стипендии за счет личных средств президента федерации будут получать 20 специалистов со всех регионов страны и из городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент. Для реализации программы будет выделено 30 млн тенге.

Этот год в федерации объявлен годом тренера. Несмотря на то, что работа по улучшению тренерско-преподавательского состава началась гораздо раньше, в 2022 году федерация намерена привлечь к этому внимание и региональных представительств.

«Уже несколько лет мы активно работаем с акиматами регионов и городов над развитием спортивной инфраструктуры. С их помощью и за счет спонсорских средств открылись современные Центры настольного тенниса в Караганде, Таразе, Павлодаре, Алматы и Усть-Каменогорске, в этом году такие комплексы появятся в Актобе и Шымкенте», - отмечает Данияр Абулгазин.

В национальной федерации подчеркнули, что рассчитывают на увеличение тренерского состава для построенных центров в регионах за счет местных специалистов, которых намерены обучать с участием международных экспертов и при помощи Международной федерации настольного тенниса. Обучающие семинары, мастер-классы будут проводиться на базе недавно открытой Академии настольного тенниса «CNPC – Федерация настольного тенниса РК», куда был приглашен высококвалифицированный тренер из Китая.

Сегодня в Казахстане работают 220 тренеров, которые на постоянной основе занимаются с более 8000 спортсменами. Всего, по данным федерации, в стране настольным теннисом систематически занимается около 200 тыс. человек.