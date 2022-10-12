12 Октября 2022, 15:07

Стимулирующие меры Правительства позволят увеличить производство товарного газа в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В среду, 12 октября, Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам комплексного развития газовой отрасли страны. В нем приняли участие первый заместитель Премьер-Министра Роман Скляр, первый вице-министр энергетики Мурат Журебеков и председатель правления АО «НК «QazaqGaz» Санжар Жаркешов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

На совещании был рассмотрен прогноз обеспеченности газом до 2030 года, а также меры стимулирования разработки новых газовых месторождений и увеличения производства товарного газа.

Так, по поручению Главы государства будет внедрен Улучшенный модельный контракт на недропользование, предусматривающий ряд регуляторных и фискальных преференций. Это позволит активизировать реализацию действующих и перспективных проектов в газовой отрасли, а также увеличить ресурсную базу товарного газа минимум на 7,7 млрд м3.

Вместе с тем Правительством прорабатывается вопрос применения стимулирующих цен закупа газа, что обеспечит дополнительный прирост его добычи в объеме от 1 млрд м3 до 3 млрд м3.

Премьер-Министр одобрил подходы Министерства энергетики и АО «НК «QazaqGaz» по развитию ресурсной базы страны и поручил активизировать комплексную работу в данном направлении.

Кроме того, обсуждены вопросы газификации северных и восточных регионов страны. Алихан Смаилов поручил детально проработать возможные технические варианты и подготовить соответствующую Дорожную карту.

Фото:primeminister.kz