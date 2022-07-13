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Стимулирующие экономию воды тарифы предлагают установить в Казахстане
13 Июля 2022 14:23

Стимулирующие экономию воды тарифы предлагают установить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Размер выделяемых государством субсидий должен быть увязан с оросительными нормами и уровнем внедрения водосберегающих технологий. Об этом заявил заместитель председателя Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Досбол Бекмагамбетов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Учитывая, что существующие проблемы в водной сфере создают дефицит водных ресурсов, особенно в густонаселенных южных регионах, вопросы водной безопасности должны стоять наравне с вопросами национальной безопасности», - сказал Досбол Бекмагамбетов.

В этой связи, по его словам, необходимо усиление защиты интересов Казахстана при управлении и использовании трансграничных водотоков.

Для межведомственной координации работ по трансграничному сотрудничеству создан Водный совет Казахстана.

Будут запущены все международные площадки для обсуждения вопросов трансграничного сотрудничества, усилены переговорные команды.

«Во-вторых, необходимо повышение эффективности водопользования и управление спросом на воду. Для этого необходимо активизировать работу по цифровизации и автоматизации процессов распределения и учета воды, приблизить реальный спрос на воду к нормативному спросу путем снижения лимитов и норм водопотребления. Кроме того, необходимо установить тарифы, стимулирующие экономию воды. При этом размер выделяемых государством субсидий должен быть увязан с оросительными нормами и уровнем внедрения водосберегающих технологий», - добавил Досбол Бекмагамбетов.


Фото: ortcom.kz

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Автор:
Корреспондент
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