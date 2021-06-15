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Стимулировать рост электротранспорта намерены в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
15 Июня 2021, 10:12
Стимулировать рост электротранспорта намерены в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Продолжить работу по стимулированию роста электротранспорта поручил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопросы экологической безопасности являются важнейшим элементом мировой и внутренней политики многих стран мира. Ведущие страны мира ставят перед собой цели по достижению нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050-2060 годам», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

Глава Кабмина напомнил, что Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев определил вопрос улучшения экологической ситуации одной из приоритетных задач.

Кроме того, в рамках исполнения программы партии «Nur Otan» идут масштабные работы по посадке 2 млрд деревьев, газификации северных регионов страны, началу реализации проектов строительства 6 мусороперерабатывающих заводов.

«Одним из ключевых вопросов в загрязнении атмосферы – это выхлоп автотранспорта. Переводится на газ общественный транспорт. Надо и далее реализовывать комплексные меры по обновлению автопарка, усиливать контроль за качеством топлива и количеством выбросов. Необходимо сократить объемы выбросов экологически не эффективных предприятий и теплоэлектроцентралей. Необходимо продолжить работу по стимулированию роста электротранспорта. Например, недавно был отменен утилизационный сбор на электромобили», - добавил Аскар Мамин.

В итоге проводимой работы, как отметил Премьер-Министр, к 2025 году принимаемые меры позволят снизить индекс загрязнения атмосферы в 10 городах с высокого на средний и улучшить качество воздуха.

Ранее принять превентивные меры из-за прироста заболеваемости КВИ в странах СНГ поручил Аскар Мамин.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Экология   Транспорт  
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