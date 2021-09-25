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    14:14, 25 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Стилисты провели мастер-класс в женской колонии в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Весьма необычный мастер-класс прошел в женской колонии АК-159/9 ДУИС по Карагандинской области. Стилисты учили осужденных женщин разнообразным стрижкам и укладкам волос, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Женскую колонию посетили представители объединения юридических лиц «Альянс женских сил Карагандинской области». Делегацию «Альянса женских сил» куда входят депутаты городского маслихата ознакомили с условиями отбывания наказания осужденных, провели краткий экскурс по территории учреждения, отрядов, столовой и швейного цеха.

    В рамках заключенного меморандума между Департаментом УИС по Карагандинской области и «Альянсом женских сил» были переданы в дар книги в библиотеку учреждения, которые были собраны в рамках акции «Подари книгу», также был проведен мастер-класс для осужденных.

    Мастера по макияжу, маникюру и стрижке провели обучающий тренинг и наглядно преобразили женщин. Осужденные охотно приняли участие в мастер-классе и увлеченно применяли полученные знания на моделях.

    Также представители Альянса помогли составить карту желаний для осужденных, которая будет ориентиром для достижения своих целей после освобождения.

    «Подобные курсы у нас в учреждении проходят в первые, сегодня нам разукрасили серый день. Я получила много знаний, которые мне пригодятся на воле, благодаря подобным курсам можно будет легко найти работу после освобождения», - сообщила осужденная учреждения АК-159/9.

    По окончания мастер-класса всем участникам были вручены сертификаты о прохождения курса.


    Теги:
    Пенитенциарная система Карагандинская область Правоохранительные органы
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