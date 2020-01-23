Стикеры с QR-кодами появились в столичных поликлиниках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фонд социального медицинского страхования разработал стикеры с QR-кодами, которые размещаются в медицинских организациях, являющихся поставщиками Фонда по ОСМС и ГОБМП. Их размещают по всему Казахстану.

Председатель правления Фонда социального медицинского страхования Айбатыр Жумагулов посетил городскую поликлинику №9 в Нур-Султане и рассказал коллективу, для чего были разработаны стикеры.

«Данный стикер – своего рода знак причастности медицинской организации к фонду. Это значит, что она является нашим поставщиком по медицинским услугам. Для пациентов это в первую очередь оповещающий знак: «Здесь можно получить услуги в рамках медицинского страхования и по гарантированному объему бесплатной медпомощи», – объяснил Айбатыр Жумагулов.

На стикерах указан номер контакт-центра Фонда социального медицинского страхования 1406 и QR-коды.

«Позвонив по номеру 1406 каждый может задать волнующие его вопросы как консультационного характера, так и получить разъяснения по конкретной ситуации. Наш контакт-центр работает в круглосуточном режиме. Мы позиционируем себя как защитники пациентов, поэтому для нас важно наладить различные каналы связи», – объяснил он.

Что касается способов связи, то как раз QR-коды обеспечивают посетителям доступ к информационным ресурсам. Если просканировать изображенные QR-коды, то пользователь получает активную ссылку и попадает на официальный сайт Фонда социального медицинского страхования. Кроме того, он может связаться с Telegram- и What’sApp-ботами для получения инструкций и другой необходимой информации по здравоохранению. Все стикеры находятся на строгом учете, поэтому встретить их на здании медицинской организации, которая не работает с фондом, просто невозможно.

Размещают их на входной группе, у стойки регистрации, а также в приемной главного врача – это зоны, куда пациенты обычно обращаются с вопросами.

Как отметила главный врач городской поликлиники №9 Сауле Смагулова, после запуска системы ОСМС граждане стали больше интересоваться реформой, поэтому наличие различных каналов связи является хорошим инструментом для разъяснительной работы.

Напомним, с 1 января 2020 года в Казахстане стартовало обязательное социальное медицинское страхования. До 31 марта все граждане могут получить услуги по ОСМС, даже если еще не застрахованы. Этот период дается, чтобы пациенты вникли в особенности системы, прикрепились к поликлинике. И данные стикеры позволят им получить ответы на возникающие вопросы.