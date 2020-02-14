+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 1 °С
USD 376.40 EUR 409.56
RUB 5.91 CNY 53.92
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Стикеры с QR-кодами появились в медорганизациях Алматы

14 Февраля 2020 11:09
Поделиться:
Стикеры с QR-кодами появились в медорганизациях Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С внедрением обязательного социального медицинского страхования в медицинских учреждениях Алматы появились специальные стикеры, разработанные фондом, благодаря которым можно получить обратную связь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Объединенный социальный платеж предлагает ввести в 2022 году МНЭ РК
Более 4 тысяч самозанятых жителей Карагандинской области стали участниками системы медстрахования Как проверить статус в системе социального медстрахования Терминалы для оплаты взносов по ОСМС установили в поликлиниках Караганды

По словам директора алматинского филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» Нурлыбека Кабдыкапарова, теперь жители Алматы могут получить полную консультацию по всем волнующим вопросам медицинской помощи в рамках Обязательного социального медицинского страхования, отсканировав QR-код.

«Как вы все знаете, у фонда есть функционал по контролю качества медуслуг. То есть, те или иные услуги, которые предоставляют медорганизации и ведется финансирование, должны соответствовать определенным стандартам. Фонд стоит на защите прав пациентов, и для нас важно, чтобы была налажена обратная связь с населением», - прокомментировал Нурлыбек Кабдыкапаров.

Наличие такого стикера означает, что данная медицинская организация является поставщиком Фонда по ОСМС и ГОБМП. А для граждан, в первую очередь, оповещающий знак: «Здесь можно получить услуги по ОСМС».

Посредством QR-кода можно пройти на официальный сайт Фонда социального медицинского страхования, а также связаться с Telegram- и What’sApp-ботами для получения необходимой информации по ОСМС и для оценки качества обслуживания.

Добавим, что данные стикеры размещают не только по городу Алматы, но и по всему Казахстану. Их можно увидеть на входной группе, как идентификаторы поставщика ОСМС и на стойке регистрации медицинской организации.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Здравоохранение,
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив