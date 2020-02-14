Стикеры с QR-кодами появились в медорганизациях Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С внедрением обязательного социального медицинского страхования в медицинских учреждениях Алматы появились специальные стикеры, разработанные фондом, благодаря которым можно получить обратную связь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам директора алматинского филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» Нурлыбека Кабдыкапарова, теперь жители Алматы могут получить полную консультацию по всем волнующим вопросам медицинской помощи в рамках Обязательного социального медицинского страхования, отсканировав QR-код.

«Как вы все знаете, у фонда есть функционал по контролю качества медуслуг. То есть, те или иные услуги, которые предоставляют медорганизации и ведется финансирование, должны соответствовать определенным стандартам. Фонд стоит на защите прав пациентов, и для нас важно, чтобы была налажена обратная связь с населением», - прокомментировал Нурлыбек Кабдыкапаров.

Наличие такого стикера означает, что данная медицинская организация является поставщиком Фонда по ОСМС и ГОБМП. А для граждан, в первую очередь, оповещающий знак: «Здесь можно получить услуги по ОСМС».

Посредством QR-кода можно пройти на официальный сайт Фонда социального медицинского страхования, а также связаться с Telegram- и What’sApp-ботами для получения необходимой информации по ОСМС и для оценки качества обслуживания.

Добавим, что данные стикеры размещают не только по городу Алматы, но и по всему Казахстану. Их можно увидеть на входной группе, как идентификаторы поставщика ОСМС и на стойке регистрации медицинской организации.