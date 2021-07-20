Стихийные свалки ликвидируют в Балхаше

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В Балхаше определён подрядчик, который очистит город от несанкционированных свалок. Им стала компания ТОО «DD-Jol», управляющая полигоном ТБО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Не желая платить за вывоз мусора, некоторые балхашцы выбрасывали его в степь. Копившиеся отходы нередко становились источником пожара. Властями Балхаша постоянно принимались меры по устранению проблемы. С апреля по июнь прошли субботники с участием волонтёров и государственных служащих. За это время было убрано более тысячи тонн мусора, в том числе ликвидировано 58 несанкционированных свалок.

«Сначала подрядчик уберёт отходы, скопившиеся в пределах города. Охватят Железнодорожную и Степную улицы, а также микрорайоны имени Сабитовой и Конырат», - сообщили в акимате города Балхаш.

На втором этапе планируется ликвидировать несанкционированные свалки за пределами полигона ТБО. По предварительным подсчётам, будет собрано более 13 тысяч тонн мусора.







