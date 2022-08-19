19 Августа 2022 21:53

Стихийные свалки ликвидируют в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау приступили к расчистке стихийных свалок, которых в городе образовалось 75, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе не уменьшается число людей, которые самовольно выбрасывают мусор на пустыри. Таких мест в городе, где в основном выбрасываются строительные отходы, насчитали 75. При подрядной организации «Спецавтобаза» сформирована специальная рабочая группа по ликвидации мусорных свалок в городе. Уборкой и вывозом отходов ежедневно занимаются 30 рабочих и 10 единиц спецтехники», - сообщили в пресс-службе акимата города Атырау.

На 19 августа уже очищено 35 несанкционированных свалок, вывезено более 2300 тонн мусора.