Стихийные порывы ветра зафиксировали метеостанции в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области фронтальные разделы формируют погоду с осадками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», дождь и снег ожидаются сегодня, 28 сентября на большей части региона.

Вчера девять наблюдательных пунктов зафиксировали осадки, в том числе два – снег. Он прошел в районе села Саумалколь и села Крещенка. Выпало 8,2 мм и 3,8 мм осадков. Дождь прошёл в Тимирязево, Рузаевке, в Сергеевке, в Новоишимском, Андреевке района им. Г.Мусрепова, в Петровке Тайыншинского района и в Ковыльном района им. Г.Мусрепова.

«Помимо осадков, местами по области фиксировались штормовые порывы ветра. На метеостанции в селе Благовещенке в первой половине дня был отмечен близкий к стихийному порыв ветра 28 метров в секунду. Метеостанция в Тайынше зафиксировала порыв 27 метров в секунду, в Тимирязево - 24 метра в секунду, Чкалово - 23 метра в секунду, в Петропавловске - 22 метра в секунду», - сообщили в североказахстанском «Казгидромете».

Сегодня в регионе тоже ветрено. Ожидаются порывы ветра до 23-28 метров в секунду.