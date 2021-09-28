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    14:52, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Стихийные порывы ветра зафиксировали метеостанции в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области фронтальные разделы формируют погоду с осадками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации филиала РГП «Казгидромет», дождь и снег ожидаются сегодня, 28 сентября на большей части региона.

    Вчера девять наблюдательных пунктов зафиксировали осадки, в том числе два – снег. Он прошел в районе села Саумалколь и села Крещенка. Выпало 8,2 мм и 3,8 мм осадков. Дождь прошёл в Тимирязево, Рузаевке, в Сергеевке, в Новоишимском, Андреевке района им. Г.Мусрепова, в Петровке Тайыншинского района и в Ковыльном района им. Г.Мусрепова.

    «Помимо осадков, местами по области фиксировались штормовые порывы ветра. На метеостанции в селе Благовещенке в первой половине дня был отмечен близкий к стихийному порыв ветра 28 метров в секунду. Метеостанция в Тайынше зафиксировала порыв 27 метров в секунду, в Тимирязево - 24 метра в секунду, Чкалово - 23 метра в секунду, в Петропавловске - 22 метра в секунду», - сообщили в североказахстанском «Казгидромете».

    Сегодня в регионе тоже ветрено. Ожидаются порывы ветра до 23-28 метров в секунду.


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