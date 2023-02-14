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Стихийные бедствия в США оставили миллионы людей без жилья в 2022 году

14 Февраля 2023, 15:41
Стихийные бедствия в США оставили миллионы людей без жилья в 2022 году

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – В 2022 году от ураганов, наводнений и пожаров в США пострадали миллионы людей и нанесен ущерб экономике на миллиарды долларов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на NBC News.

Согласно данным Бюро переписи населения, стихийные бедствия вынудили примерно 3,4 млн человек покинуть свои дома в США.

Почти 40 % вернулись в свои жилища в течение недели, около 16 % не вернулись в места прежнего проживания, а 12 % были эвакуированы более чем на шесть месяцев.

Наибольшее количество пострадавших жителей было в штатах: Флорида – более 888 тысяч, Калифорния – 387 тысяч, Луизиана – 368 тысяч, Техас – 292 тысяч, Нью-Джерси – 108 тысяч и Массачусетс – 105 тысяч человек.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований заявило, что каждое из 18 экстремальных погодных явлений нанесло экономический ущерб на 1 млрд долларов.

Эксперты по климату предупреждают, что следует ожидать более интенсивных погодных катаклизмов по мере повышения глобальной температуры.

Фото: Ricardo Arduengo / AFP via Getty Images


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