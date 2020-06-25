Стихийную свалку с 200 тоннами мусора обнаружили в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общественники в рамках проекта «Астана - адалдық алаңы» выявили нарушения в ходе мониторинга мусорных полигонов в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление превенции и добропорядочности департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Нур-Султан.

Об этом сообщили в ходе прямого эфира в «ANTIKOR ORTALYGY» руководитель проекта «Астана - адалдық алаңы», советник акима Нур-Султана, депутат городского маслихата Мирас Шекенов и менеджер проекта, организатор экологического движения «Мы за чистую страну» Шасалим Шагалимов. Также был приглашен руководитель отдела управления охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султана Алмаз Рысалиев.

В рамках проекта «Астана - адалдық алаңы» в июне текущего года были проведены мониторинги несанкционированных свалок в столице.

Количество несанкционированных свалок вокруг города растет, причиной всего этого является завышенная цена приемки мусора и удаленность полигона, одним словом, один полигон на город не достаточен. Необходим полигон для строительного мусора и его переработки.

Так, вблизи ТЭЦ, в районе Жағалау, улицы Пушкина со стороны теплиц, по улице Е-30, в районе Левого берега, напротив павильона ЭКСПО были обнаружены несанкционированные свалки со строительным и бытовым мусором, а также бордюрными блоками. По словам Шасалима Шагалимова, существующие проблемы с бордюрными блоками можно решить, поставив на полигоне аппарат, который будет перерабатывать эти блоки в строительный щебень, который в дальнейшем можно применять для строительства.

Также в ходе мониторинга за территорией поселка Тельмана были зафиксированы 2 грузовых автотранспорта, которые выгрузили мусор в неположенном месте. На данной территории строительные компании скидывают весь строительный мусор.

При участии менеджеров проекта и оператора РОП, мусоровывозящей компанией «Clean city» была ликвидирована стихийная свалка объемом примерно 200 тонн мусора за ТЭЦ-2. Были задействованы 4 самосвала, один погрузчик и десятки работников.

Помимо этого, по улице Байыркум компания, которая занимается контролем за лесополосами и другими зелеными насаждениями, обнаружив несанкционированную свалку, взборонила землю с имеющимся на ней мусором.

В ходе мониторинга за ТРЦ «Хан шатыр» по кольцевой обнаружены несанкционированные свалки и слив нечистот в неположенное место.

В районе Байкоңыр, переулок Созак, была обнаружена несанкционированная свалка со строительным мусором, бордюрами, сливами остатков бетонной смеси, резиной.

Необходимо отметить, что акимом района Нурбол Нурсагатов принял меры по устранению нарушений.

В ходе мониторинга месторасположения временных снежных полигонов в поселке Косшы, где заканчивается велодорожка, под снегом был обнаружен залежалый мусор. Это говорит о халатном отношении подрядчиков к уборке территории, отметил Шасалим Шагалимов.

Все материалы по проведенным рейдам были направлены в районные акиматы и уполномоченным органам для принятия мер.