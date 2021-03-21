Стихия в ВКО: спасение рыбаков, колонны автомашин в снежных заносах, сорванные кровли

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В результате сильного ветра в регионе сорвало кровли крыш зданий и домов, спасатели продолжают вызволять из снежных переметов, оставшихся на трассах граждан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

На данный момент закрыто три участка дорог республиканского значения и один участок областного значения:

«Алматы-Усть-Каменогорск» (967-1048 км, Калбатау - поворот с.Уланское) с 08-30

«Семей- Кайнар « (8 - 60 км г. Семей- с.Знаменка ) с 10-40

«Семей - Долонь-Большая Владимировка – Сосновка - Коянбай» (40 -184 км, с. Белокаменка – с. Коянбай);

«Семей – Караул» (4-182 км.)

Введены ограничения для движения грузового и пассажирского автотранспорта на 4 участках автодорог республиканского значения:

«Омск-Майкапчагай» (756-906 км, г.Семей – с.Калбатау)

«Усть-Каменогорск- Семей» (10 -198 км , с.Герасимовка – г. Семей)

«Семей- гр РФ « (3 - 113 км, г. Семей- гр РФ)

«Алматы - Усть-Каменогорск» на участке км 778- 967км ( г.Аягоз – с.Калбатау )

На трассах Восточно-Казахстанской области спасатели организовали аварийно-спасательные работы и оказывают помощь гражданам, оставшимся в снежных переметах.

В Уланском районе на автомобильной дороге «Усть-Каменогорск- Калбатау» на посту стоят 20 грузовых автомобилей, 3 автобуса, 20 легковых автомобилей. Автоколонна движется со стороны Калбатау в Усть-Каменогорск в сопровождении погрузчика подрядной организации. П ланируется выезд колонн в сопровождении дорожной техники из села Калбатау и города Усть-Каменогорск навстречу друг другу. Место передачи колонн - село Канайка.

В Тарбагатайском районе спасатели ДЧС ВКО провели эвакуацию 3-х рыболовов на озере Зайсан, на участке Ултарак. Как оказалось, три человека остались на зимнем водоеме, где у них сломался автомобиль. Местные спасатели на высокопроходимой технике доставили их в гостиницу села Кабанбай.

В Урджарском районе на трассе «Маканчи- Жаланашкол» в снежном заносе остались автомобили. Прибывшие на место происшествия спасатели отбуксировали на чистый участок автодороги 2 легковых автомобиля, эвакуировали 6 человек, из них 2 детей. На обочине дороги стоят 5 фур, от помощи и эвакуации водители отказались. В путь направятся сразу же после очистки трассы на данном участке.

В Курчумском районе на Бухтарминском водохранилище в районе села Каинды, прямо на льду сломался автомобиль с двумя рыбаками, куда направились для оказания помощи спасательные подразделения на автомобиле КУНГ.

В 30-ти километрах от трассы «Семей Караул» прибывшие на место происшествия спасатели на высокопроходимой технике «Нива –Марш» (2 единицы) и «Вахта» оказывают помощь водителям и пассажирам. Ориентировочно здесь скопилось 80 автомобилей, которые сопровождают спасатели и дорожные службы в город Семей. Также из села Карауыл выдвинулась колонна в количестве 60 автомобилей в город Семей. На чистку трассы направлена спецтехника дорожных служб. На данный момент дорога закрыта.

В Жарминском районе на трассе «Чарск-Бакырчик» 4 легковых автомобиля остались на занесенной снегом трассе. На очистку дороги направлены силы и средства «ОблШыгысжол.

В результате сильного ветра в Глубоковском районе произошел срыв кровли здания столовой птицефабрики в поселке Предгорное на площади 680 кв.метров. Никто не пострадал. На месте работает комиссия местных исполнительных органов.

Сильный ветер также стал причиной срыва кровель в Жарминском районе села Калбатау на следующих участках: в селе Калбатау в двухэтажном здании кафе на площади 140 кв.м.

по улице Кельденова в частном жилом доме, на площади 40 кв.м;

В поселке Ауэзово Жарминского района по улице Мира в частном жилом доме, на площади 21 кв.м

Жертв и пострадавших в вышеуказанных происшествиях нет. На месте работает комиссия местных исполнительных органов.

Спасатели ДЧС ВКО накануне напоминали о штормовом предупреждении прогнозируемом 20-21 марта 2021 года в Восточно-Казахстанской области, ветре достигающем 15-20 м/с, с сильными порывами 23-28 м/с, местами до 30 м/с и более. 21 марта ожидается местами туман и гололед.