Стихи Жамбыла созвучны общечеловеческим ценностям – Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Стихи Жамбыла созвучны общечеловеческим ценностям. Такое мнение высказал первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев на международной конференции «Ұлы дала ақыны», посвященной 175-летию великого акына Жамбыла Жабаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Стихи Жамбыла созвучны общечеловеческим ценностям, они стали неотъемлемой частью мировой культуры. Его стихи переведены на пятьдесят языков, они стали значительным вкладом в фонд мировой литературы.

Произведения поэта созвучны идеям наиболее известных мыслителей в истории человечества. Поэтический дар ставит его на один уровень с выдающимися представителями других народов. Мудрость Жамбыла сделала его вдохновителем казахской интеллигенции того времени, старейшиной, на которого ориентировались люди. Духовное наследие Жамбыла требует еще более глубокого осмысления и изучения теперь, после обретения независимости», – сказал Д. Абаев.

Первый замруководителя Администрации Президента также отметил, что есть задача по выявлению стихов и слов, приписанных великому поэту.