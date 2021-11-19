Стихи Жамбыла созвучны общечеловеческим ценностям – Даурен Абаев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Стихи Жамбыла созвучны общечеловеческим ценностям. Такое мнение высказал первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев на международной конференции «Ұлы дала ақыны», посвященной 175-летию великого акына Жамбыла Жабаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Стихи Жамбыла созвучны общечеловеческим ценностям, они стали неотъемлемой частью мировой культуры. Его стихи переведены на пятьдесят языков, они стали значительным вкладом в фонд мировой литературы.
Произведения поэта созвучны идеям наиболее известных мыслителей в истории человечества. Поэтический дар ставит его на один уровень с выдающимися представителями других народов. Мудрость Жамбыла сделала его вдохновителем казахской интеллигенции того времени, старейшиной, на которого ориентировались люди. Духовное наследие Жамбыла требует еще более глубокого осмысления и изучения теперь, после обретения независимости», – сказал Д. Абаев.
Первый замруководителя Администрации Президента также отметил, что есть задача по выявлению стихов и слов, приписанных великому поэту.
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