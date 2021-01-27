Стихи зазвучали в центральном парке Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В карагандинском Центральном парке теперь можно услышать стихотворения казахских поэтов. Произведения классиков транслируют с помощью локальной системы оповещения - радиоузла и уличных колонок. Их установили в наиболее оживлённых частях парка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Радиотрансляция начинается каждый день в 09:00. Сначала транслируется зарядка, после звучат стихи.

В этом году у многих отечественных классиков юбилеи. Поэтому составители радиопрограммы уделили им первоочередное внимание. Так, со дня рождения Жамбыла Жабаева исполнится 175 лет, Ахмета Жубанова - 115, Касыма Аманжолова - 110, Мукагали Макатаева - 90, Олжаса Сулейменова - 85. Дань уважения отдали творчеству Абая. Его «Слова назидания» звучат на двух языках - казахском и русском.

«После юридической перерегистрации увеличилось количество векторов деятельности нашего предприятия. Теперь мы не только создаём чистоту и уют в зелёных уголках города, но и прилагаем усилия для духовного развития горожан», - пояснила директор управления парками культуры, отдыха и скверами Мадина Аширова.

Пока длительность культурной радиопрограммы составляет 30 минут. В будущем её собираются увеличить. В репертуар включат также произведения поэтов ближнего и дальнего зарубежья. Помимо стихов, планируют транслировать отрывки из прозы и классические музыкальные произведения.