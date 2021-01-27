РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:12, 26 Январь 2021 | GMT +6

    Стихи зазвучали в центральном парке Караганды

    None
    None
    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В карагандинском Центральном парке теперь можно услышать стихотворения казахских поэтов. Произведения классиков транслируют с помощью локальной системы оповещения - радиоузла и уличных колонок. Их установили в наиболее оживлённых частях парка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Радиотрансляция начинается каждый день в 09:00. Сначала транслируется зарядка, после звучат стихи.

    В этом году у многих отечественных классиков юбилеи. Поэтому составители радиопрограммы уделили им первоочередное внимание. Так, со дня рождения Жамбыла Жабаева исполнится 175 лет, Ахмета Жубанова - 115, Касыма Аманжолова - 110, Мукагали Макатаева - 90, Олжаса Сулейменова - 85. Дань уважения отдали творчеству Абая. Его «Слова назидания» звучат на двух языках - казахском и русском.

    «После юридической перерегистрации увеличилось количество векторов деятельности нашего предприятия. Теперь мы не только создаём чистоту и уют в зелёных уголках города, но и прилагаем усилия для духовного развития горожан», - пояснила директор управления парками культуры, отдыха и скверами Мадина Аширова.

    Пока длительность культурной радиопрограммы составляет 30 минут. В будущем её собираются увеличить. В репертуар включат также произведения поэтов ближнего и дальнего зарубежья. Помимо стихов, планируют транслировать отрывки из прозы и классические музыкальные произведения.


    Теги:
    Культура Карагандинская область Благоустройство
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:30
    Популярный автобусный маршрут в Астане изменил свое движение
    Сегодня, 16:16
    Новый фейк об одиноком плачущем ребенке переполошил жителей Астаны
    Сегодня, 16:06
    Отопление в Астане дадут 5 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!