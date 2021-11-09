Стихи о Родине написали и прочитали на конкурсе школьники Павлодара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре школьники написали стихи специально для конкурса. Желание участвовать в нём изъявили 184 ученика 1-11 классов 26 школ города, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках мероприятий, посвящённых 30-летию Независимости Республики Казахстан, центром занятости и развития детской одарённости «Павлодар дарыны» отдела образования Павлодара проведён городской конкурс стихов своего сочинения «Мой Казахстан, тебя воспеть хочу я», - сообщили в отделе образования города Павлодара. - По условиям конкурса участники должны были прочитать наизусть свои стихи о красотах природы, бескрайних просторах степи, величии гор, культуре и традициях народа, достижениях Казахстана».

Цель этого необычного творческого состязания - формирование патриотического воспитания к родному краю, стране, уважительного отношения к культурному наследию и знания его, поддержка талантливых детей, отметили в отделе. Желание участвовать в нём изъявили 184 ученика 1-11 классов 26 школ города.

«По итогам конкурса призовые места заняли 74 учащихся, из них I место - 20, II место- 22, III место - 32. Они награждены дипломами I, II, III степеней центра «Павлодар дарыны», - уточнили организаторы.

Методист центра «Павлодар дарыны» Самал Аргынова отметила, что в своих стихах юные поэты описывали красоты Казахстана, яркое солнце, широкие степи, могучие горы, широту души и гостеприимство казахского народа.

«Самые юные участники: Музаффар прочитал наизусть стихи «Отаным менің», Исмаил - «Елімді жырлаймын», Сагидолла - «Менің Елім», Арнамыс - «Менің Қазақстаным», Мольдыр - «Қазақстан - Ұлы Отан», - сказала С. Багадатовна.