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Стихи Абая на пяти языках прочитали акмолинские прокуроры

18 Октября 2019 11:38
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Стихи Абая на пяти языках прочитали акмолинские прокуроры

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Сотрудники прокуратуры Акмолинской области прочли произведения великого Абая на различных языках мира, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

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По информации ведомства, прокуратурой Акмолинской области был организован конкурс, посвященный предстоящему 175-летнему юбилею великого Абая. В нем приняли участие молодые сотрудники областной и районных прокуратур.


«Известно, что произведения Абая переведены на 116 языков мира, а сотрудники прокуратуры области озвучили поэзию великого поэта-просветителя на казахском, русском, английском, немецком и азербайджанском языках в соответствующих национальных костюмах. Также проникновенно была исполнена легендарная песня «Көзімнің қарасы», которой подпевала вся аудитория», - рассказали в ведомстве.


Как добавили в прокуратуре, не остались в стороне и дети сотрудников, которые прочли наизусть произведения Абая, тем самым показав свою любовь к творчеству выдающегося казахского поэта и отдав дань уважения великому предку.

Всем участникам Абаевских чтений были вручены памятные дипломы от имени прокурора области.


Напомним, 26 апреля 2019 года в ходе встречи с представителями интеллигенции города Семея в рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область Президент отметил , что историческую дату – 175 лет со дня рождения Абая Кунанбайулы – необходимо отметить на достойном уровне.

В ходе рабочей поездки в ВКО Касым-Жомарт Токаев посетил родину великого Абая - урочище Жидебай, отдав дань уважения гениальному мыслителю казахского народа.

«Этому сакральному месту нужно придать высокий статус, сделать его популярным местом паломничества так же, как в России это сделали с родиной Пушкина, в Великобритании - Шекспира, в Германии - Гёте», - подчеркнул он.

30 мая 2019 года Глава государства подписал Указ «О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы».

В рамках рабочей поездки в Семей 8 октября 2019 года Премьер-Министр РК Аскар Мамин отметил, что Правительство возьмет на особый контроль исполнение плана по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Абая Кунанбайулы, охватывающего более 500 мероприятий на международном, республиканском и региональном уровнях.

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Ключевые слова: Акмолинская область, Культура, Генпрокуратура, Абай,
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Автор:

Оксана Матасова

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