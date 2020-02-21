Стихи Абая читают дети полицейских в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области департамент полиции проведет цикл мероприятий, посвященных 175-летию Абая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, мероприятия начались с проекта в социальных сетях. Дети сотрудников полиции читают произведения Абая. Видеоролики размещаются на официальных страницах департамента.

«Первым участником проекта стал сын начальника организационно-инспекторского отдела штаба Жибек Бурбасовой Ануар Кайрболат. Для детей и внуков - это не только возможность показать свое мастерство, но и увидеть место работы, коллектив, в котором трудятся папы и мамы. Первый ролик получил много лайков и положительных откликов. У нас запланированы конкурсы чтецов, проведение чтений, оформление экспозиции в ведомственном музее», - рассказали в пресс-службе.

Планами по празднованию юбилея великого казахского поэта на своей странице в Facebook поделился начальник департамента полиции Марат Тулебаев.

«Не только как руководитель государственного органа, но и как простой казахстанец, с удовольствием приму участие в планируемых внутри ведомства абаевских чтениях. Надеемся, что произведения Абая о любви к родной земле, просвещении поколений пробудят в наших сотрудниках лучшие чувства. Конечно, наша служба порой накладывает определенную суровость. Но в том и величие этого философа степей, что его поэзия, назидания, размышления помогут нам преодолеть комплексы и раскрыть свои творческие струнки», - написал Марат Тулебаев.

По его словам, произведения поэта будут читать и руководители, и ветераны, и личный состав.

30 мая 2019 года Глава государства подписал Указ «О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы».

21 января в Нур-Султане стартовало празднование по случаю 175-летия Абая с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева и Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева.



