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Стерилизовать домашних животных призвали павлодарцев

30 Января 2022 15:52
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Стерилизовать домашних животных призвали павлодарцев

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Аким Павлодара Асаин Байханов обратился с просьбой к жителям областного центра стерилизовать домашних животных, которых люди решили выгнать на улицу, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Увидел пост от @dobrye_ruki_pvl (общественного благотворительного фонда «Добрые руки» - авт.), посвящённый теме бездомных животных и их отлову службой, подотчётной @upravlenie_vet_pavlodar (управлению ветеринарии Павлодарской области – авт.). Проблема эта в областном центре имеет системный характер и, как ранее верно отмечали @serdca_pavlodara_shelter (общественный фонд «Сердца Павлодара» - авт.), это требует серьёзных мер со стороны властей», - написал в Instagram аким Павлодара Асаин Байханов.

Он сообщил своим подписчикам, что недавно Парламентом принят закон о защите животных, который регламентирует стерилизацию, чипирование, учёт бездомных собак и кошек. Местные исполнительные органы с нетерпением ждут разработки подзаконных актов, регулирующих все эти аспекты, чтобы на уровне города внедрить их, подкрепив необходимым финансированием.
«Но помимо государственного участия, в решении проблемы бездомных животных есть другой, куда более важный аспект. Я думаю, всем нам необходимо изменить наше отношение к данной проблеме, - поделился своим мнением градоначальник. - Домашние питомцы не виноваты в жестокости людей; они оказались на улице, в первую очередь по вине людей. Из других городов нам их не подкидывают специально, верно же?!».

Аким Павлодара задал горожанам вопрос, замечали ли они, что всплески увеличения численности бродячих животных в областном центре происходят осенью и зимой. Весной и летом многие горожане заводят собак для охраны своих участков в садоводствах, а после завершения дачного сезона просто отпускают на волю.
«Их участь разделяют и те животные, которых бездумно покупают в угоду (чаще детским) сиюминутным желаниям. Не придавая значения тому, что питомец в доме - не столько прихоть, сколько огромная ответственность, - рассуждает А. Байханов. - Он болеет; его надо лечить, кормить, воспитывать».

По мнению градоначальника, зачастую дети обещают взрослым, что будут ухаживать за кошкой или собакой, которую им очень захотелось иметь дома. Мамы и папы идут у ребятни на поводу. А в итоге псы и кошки оказываются за ненадобностью в холодное время года на улице.

«Породистые подкидыши среди бродячих псов и жалобные мяукания в подвалах. Поэтому огромная просьба к горожанам: если уж вы вздумали выгнать на улицу своего питомца, то хотя бы стерилизуйте его в ветеринарной клинике, - обратился к павлодарцам Асаин Байханов. - Так мы решим две проблемы: остановим процесс репродукции (рождаемости) новых бездомных животных; снизим их агрессивность и опасность (стерилизованная собака менее подвержена агрессии из-за утраты гормонов)».
Он подчеркнул, что только совместными усилиями и ответственным отношением к себе и к обществу павлодарцы смогут сделать свой город лучше и комфортнее.


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#Павлодарская область   #Животные  
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Автор:

Антон Гагарин

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