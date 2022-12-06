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Стерилизацию бродячих собак и кошек начали в Актобе

6 Декабря 2022, 09:13
Стерилизацию бродячих собак и кошек начали в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актобе начали работы по стерилизации, чипированию бродячих собак и кошек. Теперь бродячих животных уничтожать не будут, это связано с новым законодательством, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам заместителя руководителя управления ветеринарии Исы Базарова, в этом году планируется стерилизовать 500 бродячих животных, на сегодня стерилизованы и отпущены 98 собак и кошек. Из бюджета на эти цели выделено 53 млн тенге.

«В этом году был принят новый закон об ответственном обращении с животными. Раньше мы отлавливали и уничтожали бродячих животных. Теперь они уничтожению не подлежат, уничтожаем мы только агрессивных животных которые представляют опасность жизни человека. Сейчас мы должны отлавливать, содержать, проводить стерилизацию, чипирование и отпускать в места обитания», - пояснил Иса Базаров.

Животных сначала отлавливают, осматривают, готовят к операции по стерилизации. После операции чипируют, вносят в базу данных и содержат еще несколько дней.

По словам И.Базарова, точное количество бродячих собак и кошек в Актобе неизвестно, до введения нового закона ежегодно ветеринары отлавливали 10-15 тысяч животных. С 2023 года будет вестись учет животных, в том числе и домашних питомцев.


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