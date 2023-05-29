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Стерилизация бездомных животных началась в Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
29 Мая 2023, 22:30
Стерилизация бездомных животных началась в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области приступили к отлову, вакцинации, стерилизации и чипированию бездомных животных. Эти процедуры позволят упорядочить численность бродячих собак и кошек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Работа по отлову, вакцинации, стерилизации и чипированию бездомных животных уже идет в Караганде, Сарани и Шахтинске. В этих городах определены поставщики услуг. Об этом на аппаратном совещании в акимате области рассказал руководитель управления ветеринарии Кайрбек Турсынбеков.

«В Караганде, Сарани, Шахтинске приступили к отлову, вакцинации, стерилизации и чипированию бездомных животных. Основной поставщик услуг – Карагандинская ветеринарная станция. Эта работа организована совместно с зоозащитниками. В Караганде полностью все процедуры пока прошли 14 собак, они отпущены в ареал обитания. В первую очередь мы изымаем бездомных животных с территорий школ, учебных заведений и по заявкам жителей. Также в районе ТЭЦ-1 определен участок для временного содержания бездомных животных. Документы оформляются», – сказал Кайрбек Турсынбеков.

Глава региона Ермаганбет Булекпаев отметил важность проводимых работ и поручил держать их на контроле.

«Стерилизация, вакцинация, чипирование помогут снизить распространение инфекционных заболеваний среди животных, а также сократить численность бродячих собак и кошек. В то же время мы должны донести до общественности необходимость ответственного отношения к животным», – сказал Ермаганбет Булекпаев.


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