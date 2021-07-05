Степные пожары в Улытау: создана комиссия по оценке ущерба фермеров

УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ - Ситуацию со степными пожарами взял на контроль аким Карагандинской области. Для оценки ущерба создана специальная комиссия, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В трёх сельских округах Улытауского района – Жангельдинском, Актасском, Амангельдинском – из-за степных природных пожаров объявлен режим ЧС.

Пожар распространяется в степи. На данный момент сёла не пострадали. Ситуация находится на постоянном контроле ДЧС Карагандинской области. Руководить операцией по ликвидации пожара поручено заместителю акима области Серику Шайдарову, прибывшему непосредственно в район ЧС. Создана комиссия по оценке ущерба фермеров, у которых погиб скот или выгорели пастбища.

На ликвидацию степных пожаров в трёх округах Улытауского района привлечены 216 человек и 28 единиц техники.

Аким области держит ситуацию на личном контроле.