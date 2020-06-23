Степные пожары произошли в четырех районах ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области за прошлые сутки произошло загорание сухой травы на 4 участках, общая площадь которых составила 103 га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на службу пожаротушения ДЧС ВКО.

По информации ДЧС, самые большие загорания произошли в Семее, Жиеналинском сельском округе.

На участке Сары биик огнем было охвачено 45 га. 7 сотрудников пожарных частей г. Семея всю ночь боролись с загоранием и справились с ним только к 8 утра.

На участке Байгазы того же сельского округа - сюда были направлены 4 человека из СПЧ-2 города Семея и специалисты от местных исполнительных органов. Загорание на площади 45 га потушили в 5 часов 43 минуты.

В Курчуме произошло загорание 10 га сухостоя на участке Юбилейный. Здесь, тушить огонь пожарным помогали 13 местных жителей. Благодаря слаженным действиям, огонь был потушен за полтора часа, и не распространился дальше.

«Хотелось бы обратиться к населению, соблюдайте правила пожарной безопасности, ведь от непотушенной сигареты, спички, неправильно сжигаемого мусора, могут произойти большие загорания степи и леса. Разгоревшийся огонь ветром переносится на большие расстояния и может нанести большой материальный ущерб. Если вы заметили пожар незамедлительно звоните в службу пожаротушения по телефону «101», - говорится в сообщении ДЧС.